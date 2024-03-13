Hakan Tütüncü, Antalya Yörükler Derneği üyeleriyle buluştu

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya Yörükler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Tütüncü, Kepez Belediyesince Barış Mahallesi'nde inşa edilen Yörükler Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, seçim için değil, çay sohbeti için ziyarete geldiğini söyledi.

Kendisinin seçimlik değil, geçimlik bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Tütüncü, "Seçimlik belediye başkanları 5 yılda bir sadece seçimlerde gelirler. Birde geçimlik olanlar vardır. Her zaman sizinle birlikte yaşarlar." dedi.

Kepez Belediye Başkanlığı döneminde gerek ilçe halkına gerekse Yörüklere önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Tütüncü, Yörükler Derneği'ne bir yerleşke kazandırdıklarını anımsattı.

Hizmetlerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında da devam edeceğini ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Antalya'yı Yörük ve Türkmen kültürünün Türkiye'deki önemli bir merkezi haline getireceğiz. Yörük ve Türkmen Kültürünü kurumsal yapıya dönüştürecek çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda, enstitü, araştırma merkezi, kütüphane ve müze olacak. Bizim heybemizde bunlar var. Bizim heybemizde Antalya'ya hizmet var."