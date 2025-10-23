Hakan Tiryaki, CHP Hatay İl Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki yeniden görevine seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan CHP 39. Hatay İl Kongresi'nde mevcut başkan Hakan Tiryaki ile Ender Çolakoğlu yarıştı.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yaptı.

Rakibinin 188 oy aldığı kongrede 329 oy alan Tiryaki güven tazeledi.