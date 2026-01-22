Haberler

Çatıdaki karla ay- yıldız figürü yapıp bayrağa saldırıya tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardanuç'ta yaşayan Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karla Türk bayrağına destek olmak amacıyla ay ve yıldız figürü oluşturdu. Bu eylemi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırılara tepki olarak gerçekleştirdi.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karı, ay ve yıldız figürüne dönüştürüp, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

İlçeye bağlı deniz seviyesinden bin 700 metre yüksekteki Geçitli köyünün eski dönem muhtarı Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karı kürekle temizlerken ay ve yıldız figür yapıp Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına dönük saldırısına tepki gösterdi. Evinin önüne de Türk bayrağı asan Öztürk, "Ay ve yıldızımı çatıda oluşturdum. Türk bayrağımız namusumuzdur, kimse indiremez, kimse çiğneyemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar