Çatıdaki karla ay- yıldız figürü yapıp bayrağa saldırıya tepki gösterdi
Ardanuç'ta yaşayan Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karla Türk bayrağına destek olmak amacıyla ay ve yıldız figürü oluşturdu. Bu eylemi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırılara tepki olarak gerçekleştirdi.
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karı, ay ve yıldız figürüne dönüştürüp, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.
İlçeye bağlı deniz seviyesinden bin 700 metre yüksekteki Geçitli köyünün eski dönem muhtarı Hakan Öztürk, evinin çatısında biriken karı kürekle temizlerken ay ve yıldız figür yapıp Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına dönük saldırısına tepki gösterdi. Evinin önüne de Türk bayrağı asan Öztürk, "Ay ve yıldızımı çatıda oluşturdum. Türk bayrağımız namusumuzdur, kimse indiremez, kimse çiğneyemez" dedi.