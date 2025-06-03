Hakan Fidan ve Marco Rubio'dan Telefon Görüşmesi

Hakan Fidan ve Marco Rubio'dan Telefon Görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı, İstanbul müzakereleri ve Suriye ile Gazze'deki son durumları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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