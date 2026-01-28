Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gerginliklerin azaltılması için yürütülen çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
