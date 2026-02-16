Haberler

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
