Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel