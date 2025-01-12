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Hakan Fidan Riyad'da Suriye Konulu İkili Görüşmelerde Bulundu

Hakan Fidan Riyad'da Suriye Konulu İkili Görüşmelerde Bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısının ardından Suudi Arabistan, ABD ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Suriye toplantısının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da katıldığı Suriye konulu toplantılardan sonra ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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