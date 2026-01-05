Dışişleri Bakanı Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz ziyareti sırasında Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz ziyareti kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e yaptığı ziyaret kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile başkent Lizbon'da görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel