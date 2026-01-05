Dışişleri Bakanı Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz ziyareti kapsamında, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.

