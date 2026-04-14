Bakan Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüşerek ABD ve İran arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasındaki görüşmeler ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ele alındı.

Kaynak: ANKA