Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
