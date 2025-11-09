Hakan Aksu, Köy Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, köy muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yıldız Dağı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Aksu, bölgedeki köy muhtarlarının ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

Köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirten Aksu, devletin tüm imkanlarıyla kırsal alanlara hizmet götürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Yıldız Dağı bölgesindeki köylerin potansiyeline dikkat çeken Aksu, " Tarım, hayvancılık, altyapı ve ulaşım alanlarında yürütülen projeler bölgeye önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Köylerinin durumuna ilişkin bilgi veren muhtarlar ise yapılan görüşmelerin karşılıklı işbirliği ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığı belirtti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.