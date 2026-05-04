Hak örgütü Adalah: İsrail'in alıkoyduğu 2 aktivist sorguda "öldürülmekle" tehdit edildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmayarak ülkeye getirdiği 2 aktivistin sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı duyuruldu.

Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah'tan yapılan açıklamada, avukatların alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk ile Şikma Hapishanesi'nde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, sürekli tecrit altında tutulduğu vurgulanan aktivistlerin sorgu görevlileri tarafından "öldürülmek" ve "100 yıl hapis cezasına çarptırılmakla" tehdit edildiği belirtildi.

Aktivistlerin tecrit altında tutulduğu, hücrelerin uykusuz bırakmak ve algı bozukluğu oluşturmak için İsrail cezaevi servisi tarafından 24 saat boyunca aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, aktivist Thiago'nun aşırı soğuk ortamlarda tutulduğu bildirildi.

Tıbbi muayeneler de dahil olmak üzere hücre dışına çıkarıldıkları her an gözlerinin bağlı tutulduğu belirtilen açıklamada, her iki aktivistin de İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde kaçırılmalarını protesto için altı gündür açlık grevinde oldukları hatırlatıldı.

İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.