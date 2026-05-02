Haberler

İsrail, aktivistlere işkence yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, İsrail hapishanesinde açlık grevine başladı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve sorgulanmak üzere ülkeye getirdiği 2 aktivistin yoğun fiziki işkence gördüğünü duyurdu.

Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah'tan yapılan açıklamada, avukatların alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk ile Şikma Hapishanesi'nde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, aktivistlerin İsrail'e getirilirken denizde geçirdikleri süre boyunca fiziki şiddete maruz kaldıkları ve uzun süre stres pozisyonunda tutuldukları, alıkonmalarının ardından iki günden fazla süreden sonra Aşkelon (Askalan) kentindeki Şikma Hapishanesi'ne ulaştığı aktarıldı.

Avila'nın İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra aşırı şiddet gördüğü, yüzüstü yerde sürüklendiği ve çok şiddetli bir şekilde dövüldüğü kaydedilen açıklamada, aktivistin yüzünde ve sol gözünün çevresinde gözle görülür morluklar oluştuğu, elinde hareket kısıtlılığı ve şiddetli ağrının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Avila'nın iki günden fazla süre gözleri bağlı şekilde tecrit altında tutulduğu, şimdi ise penceresiz bir hücreye hapsedildiği, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sorgulandığı ve "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" iddiasıyla dış istihbarat servisi Mossad tarafından da sorgulanacağı bildirildi. Adalah avukatlarının suçlamalarla ilgili bilgi talebinin İsrailli yetkililer tarafından reddedildiği aktarıldı.

Aktivistlerden Ebu Kişk'in de aynı şekilde fiziki şiddete maruz kalarak yüzünde ve ellerinde morluklar oluştuğu, Şabak tarafından sorgulandığı belirtilen açıklamada, Avila ve Kişk'in İsrail hapishanesinde açlık grevine başladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki aktivistin gözaltı sürelerinin uzatılmasına ilişkin duruşmanın yarın (3 Mayıs) 09: 30'da Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüleceği aktarıldı.

Adalah, İsrail'in aktivistlere muamelesinin uluslararası hukuka ciddi ihlal teşkil ettiğini ve sorgulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek serbest bırakılmalarını talep etti.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

