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HAK-İŞ Miraç Kandili'nde Filistinli Emekçilere Destek İkramında Bulundu

HAK-İŞ Miraç Kandili'nde Filistinli Emekçilere Destek İkramında Bulundu
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HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi, Miraç Kandili kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte camide dua etti ve katılımcılara süt ile lokma tatlısı ikramında bulundu. HAK-İŞ Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin'deki mücadeleye destek verdi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi, Miraç Kandili dolayısıyla süt ve lokma tatlısı ikram etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, mevlit okundu ve dua edildi.

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, Miraç Kandili'nin başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlık için huzur ve refah getirmesini dileyerek işçiler, emekçiler ile Türk milletinin kandilini kutladı.

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi barış adına önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Tanrıverdi, "Bütün dünyanın gözleri önünde siyonist İsrail'in yarım asırdan uzun süredir acımasızca gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlarına maruz kalan Filistin ve Gazze'nin yiğit evlatlarını verdikleri asil mücadele ve elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz." dedi.

Tanrıverdi, HAK-İŞ'in, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğini ve Filistin'in arkasında duracağını vurguladı.

Programın ardından katılımcılara süt ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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