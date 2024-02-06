HAK-İŞ Konfederasyonu Miraç Kandili'nde lokma ve süt dağıttı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Miraç Kandili dolayısıyla lokma ve süt dağıttı.

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusuna kurulan HAK-İŞ ikram standı önünde yaptığı açıklamada, bugünün hem Miraç Kandili hem de asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin birinci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Miraç Kandili nedeniyle lokma ve süt dağıttıklarını belirten Tanrıverdi, "Dağıttığımız ikramları özellikle depremde hayatlarını kaybedenlerin, şehitlerimizin ve Gazze'deki kardeşlerimizin ruhlarına ithaf ediyoruz." dedi.

Bu sene kandili üzüntüyle kutladıklarını belirten Tanrıverdi, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasının kalbi olduğunu ve bugün Müslümanların kendi mabetlerine giremeyip zulüm gördüklerini ifade etti.