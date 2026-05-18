İsrail'in müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıklarını, siyonist saldırılara rağmen Gazze'ye ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, sosyal medya hesabından, Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan Mahmut Arslan'ın gemide çektiği görüntüyü paylaştı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Kasr-ı Sadabad gemisinde olduğunu, siyonist katillerin gemilerinin yakınlarına kadar geldiğini, sinyal bozucularla iletişimlerini kestiğini söyledi.

İletişimi tekrar sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'ye doğru devam diyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle her türlü saldırıya karşı hazır. Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgi; şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Yolumuza devam ediyor, dualarınızı bekliyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
