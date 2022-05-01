Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar Sümerler'e kadar uzanıyor. Analık, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda, "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" ilan edildiğini duyurdu.

Türk Kadınlar Birliğinin girişimiyle 1955'te her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Belli başlı öteki olaylar

2 Mayıs

1519- İtalyan Rönesansı'nı başlatan heykeltraş, mimar, mühendis Leonardo da Vinci öldü.

1926- Atlantik'in iki yakası arasında ilk belgegeçer (faks) mesajı gönderildi. ABD'nin Londra Büyükelçisi Alanson Bigelow Houghton'un, Augustus John tarafından çizilen resmi, Londra'dan New York'taki New York Times bürosuna geçildi.

1938- Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında Mussolini Kupası'nı kazandı.

1939- Ankara'da 1. Neşriyat Kongresi toplandı.

1945- İtalya'daki Alman işgal birlikleri müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri ise Sovyet Mareşal Jukof'un birliklerine teslim olmaya başladı.

1953- Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi.

1972- Pele'nin de oynadığı Brezilya şampiyonu Santos futbol takımı İstanbul'a geldi. Santos ertesi gün Fenerbahçe'yi 6-1 yendi.

1972- ABD'den alınan TCG Oruç Reis ile TCG Uluç Ali Reis denizaltıları törenle donanmaya katıldı.

1973- Lübnan ordusunun Filistinli mültecilere saldırmasıyla Lübnan iç savaşı başladı.

1982- Falkland'da İngiltere-Arjantin savaşı başladı.

1984- F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı.

1986- Birinci Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde açıldı.

1992- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'de prostat ameliyatı geçirdi.

1999- Fazilet Partisinden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla girdi. Kavakçı yemin ettirilmeden TBMM Genel Kurulundan çıkarıldı.

2011- Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, ABD güçlerinin Pakistan'da düzenlediği kara operasyonunda öldürüldüğü açıklandı. Ladin'in cenazesinin "denize gömüldüğü" belirtildi.

2012- Okul sütü programı kapsamında, tüm okullara ilk parti süt dağıtımı yapıldı.

2015 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in ikinci bebeği dünyaya geldi. Bebeğe "Charlotte Elizabeth Diana" ismi verildi.

2016- Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölen iki Amerikalı dağcının cesetleri 16 yıl sonra bulundu.

2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak 979 gün sonra yeniden AK Parti'ye üye oldu.

2017- Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho 146 yaşında Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayatını kaybetti.

2017- Avrupa Güreş Şampiyonası, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapıldı. Türkiye, şampiyonayı, 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.

2017- UNESCO Yönetim Kurulu, İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etti.

2017- Rusya'nın Soçi kentinde görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları aynı anda karşılıklı kaldırma kararı aldı.

2020- Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Somali'ye, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.

3 Mayıs

1481- Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti.

1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.

1918- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

1920- TBMM'nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

1934- Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.

1935- "Türkkuşu" Atatürk tarafından hizmete açıldı.

1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.

1960- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.

1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1984- Paris'teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı "Anti Ermeni Örgütü" üstlendi.

1986- Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.

2012- Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı.

2012- Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosu, New York'ta yapılan müzayedede rekor fiyatla 119 milyon 922 bin 500 dolara alıcı buldu.

2018- TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

2020- İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

2020- İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında yaşamını yitirdi.

4 Mayıs

1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devleti'ni toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.

1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931- Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932- Gangster Al Capone tutuklandı.

1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilonun verilmesi kararlaştırıldı.

1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1970- ABD'de, Ohio Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar, dört öğrenciyi öldürdü.

1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı, teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, 2 saldırgan kaçtı.

1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito öldü.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.

1997- Tangolarıyla tanınan sanatçı Esin Engin İstanbul'da vefat etti.

2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın CD Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.

2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

2015 - Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.

2015 - Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.

2016- NATO, İsrail'in "NATO Karargahı'nda temsilcilik açma" talebine olumlu yanıt verdi.

2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.

2019- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

5 Mayıs

1821- Fransız İmparator Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.

1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.

1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.

1952- Kibrit tekeli kalktı.

1952- Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında kararlaştırılan Türk-Elen Dostluk Derneği kuruldu.

1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.

1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.

1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.

1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.

1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.

1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.

2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz, 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Aralarında "Ah Güzel İstanbul", "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Eğreti Gelin" gibi yapımların bulunduğu 119 filme imza atan Yılmaz, 7'si Antalya Film Festivali'nde olmak üzere 10 ödül kazanmıştı.

2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.

2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'nde askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları savunma yapmayı reddetti.

2013- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İtalya temsilcisi Santa Lucia'yı 71-50 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

2015 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'de yumruklu saldırı olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.

2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs'ta bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 32 kişi tutuklandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

2021 - Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı.

6 Mayıs

1889- Osmanlı Devleti'nin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.

1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi öldü.

1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde infaz edildi.

1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.

2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.

2007- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada, öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.

2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.

2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.

2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar neolitik kalıntıların bulunduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.

2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.

2017- Türkiye, Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

2019- Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.

2021- Özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 2 kota alarak Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

7 Mayıs

1830- ABD ile Osmanlı Devleti arasında "Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması" imzalandı. Böylece ilk kez ABD-Osmanlı Devleti ilişkisi başlamış oldu.

1867- Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.

1884- Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa, sürgün edildiği Arabistan'daki Taif Kalesi'nde öldürüldü.

1915- İngiliz transatlantiği Lusitania, Alman denizaltısı tarafından batırıldı, 1200 kişi öldü.

1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924- Cumhuriyet gazetesi İstanbul'da yayımlanmaya başladı.

1925- Gazeteci, yazar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.

1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da hayata veda etti.

1945- İkinci Dünya Savaşı sürerken Alman General Jodl, Reims'te, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.

1966- TBMM tarihinde ilk defa polis, Mecliste arama yaptı. Aramanın, bazı milletvekillerinin Meclisten çıkardıkları teksir ve daktilolarla beyanname hazırladıkları duyumu üzerine yapıldığı iddia edildi.

1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13, erkeklerde 15'e indirdi.

1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner 71 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.

1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.

2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2015- Lüksemburg Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.

2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

8 Mayıs

1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Styth Pemberton tarafından imal edildi.

1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.

1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Jukov'a teslim oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bu güne "V.E. Day" (Zafer Günü) adı verildi.

1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1952- Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1972- Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.

1984- Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde onaylanmasıyla 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşamaya başladı.

1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.

2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

2016- Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

2016- Avrupa Karate Şampiyonası, 5-8 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde yapıldı. Türk sporcular 12 madalya kazandı.

2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.

2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde, 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.