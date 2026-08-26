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Niksar'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Niksar'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın yol kenarına savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tokat-Niksar kara yolu Dönekse Köprüsü altında meydana geldi. V.S.'nin kontrolünü yitirdiği 24 ACC 977 plakalı hafif ticari araç yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yapılan kontrollerde araçtaki Niyazi Tohumcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan V.S., Ç.T. ve G.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan V.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Niyazi Tohumcu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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