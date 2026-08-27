Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü, 4 Yaralı

GAZİANTEP'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan T. (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yol kenarına savrulan otomobil, hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü İhsan T. ile yanındaki Lalehan T.'nin (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı