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Akyazı'da Feci Kaza: 1'i Bebek 9 Yaralı

Akyazı'da Feci Kaza: 1'i Bebek 9 Yaralı
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SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Araçlarda yaralanan 1'i bebek 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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