Hadramevt Kabileler Birliği: Yemen hükümetini destekliyoruz, Güney Geçiş Konseyi bölgeden çekilmeli

Yemen'de Hadramevt Kabileler Birliği, Yemen hükümetine desteğini açıklayarak, Hadramevt ve El-Mehra'yı ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin çekilmesini istedi.

Hadramevt Kabileler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "GGK'ya bağlı tüm silahlı oluşumların Mehra ve Hadramevt'ten derhal geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GGK'ya bağlı oluşumlar tarafından sivillere karşı yapılan saldırıları kınayan Hadramevt Kabileler Birliği Medya Sorumlusu temsilcisi Sabri bin Mahaşen ise Al-Araby televizyonuna yaptığı açıklamada "Yemen hükümeti tarafından açıklanan tedbirleri ve Suudi Arabistan'ın tüm adımlarını desteklediklerini" kaydetti.

GGK'nin petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarında kontrolü sağlamasıyla başlayan gerilim sürüyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, Hadramevt ve Mehra'yı askeri olarak kaybetmesinin ardından güneyde fiilen kontrol ettiği bir bölgeyi yitirmiş oldu.

Hükümetin kısmen kontrolünde tuttuğu Taiz ve Marib vilayetleri ise ülkenin kuzeyinde yer alıyor.

Aydarus ez-Zübeydi liderliğindeki GGK ise Mayıs 1990'daki birleşme öncesinde Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen bölgeleri kontrolüne geçirmiş durumda.

Husiler ise başkent Sana'nın da bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Zemar, Beyda, İbb, Rayme ve Amran kentlerinin tamamının denetimini sağlarken batıdaki Hudeyde'nin sahil bölgesini ve Suudi Arabistan'a kara sınırı bulunan Cevf kentini de kısmen kontrol ediyor.