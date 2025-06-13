Hacılar, Nusuk Uygulaması ile Mescid-i Nebevi'de İbadetlerini Yerine Getiriyor

Mescid-i Nebevi'de ibadetlerine devam eden hacılar, mobil uygulama "Nusuk" üzerinden özel randevu alıp, Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıyor, Hücre-i Saadet'e uğrayıp selamlama yapıyor ve Cennetü'l Baki'de dua ediyor.

Mescid-i Nebevi'deki Hazreti Peygamber'in ilk dönemde kurduğu mescit ile Kabri Şerifi arasındaki bölüm olan Ravza-i Mutahhara bölümünde hacılar, mobil uygulama "Nusuk" üzerinden randevu alıp namaz kılıyor.

Ravza-i Mutahhara, Hazreti Peygamber'in, eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisi sebebiyle Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Namazlarını kılan hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek, selamlama ve dua yapıyor.

Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, oğlu Hz. İbrahim, amcası Hz. Abbas, 4 büyük halifeden Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok önemli ismin ve 10 bin sahabenin bulunduğu Cennetü'l Baki'de de hacılar, dualar ediyor.