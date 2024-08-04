Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, Sakarçiftliği Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdoğan, mahalle sakinlerin talep ve isteklerini aldı. Sakarçiftliği Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Muslu'yla mahalleyi gezen Özdoğan, tespit ettiği eksiklikleri not alarak beraberindeki belediye bürokratlarına talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşların her daim yanında olduklarını belirtti.