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Nevşehir'de hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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