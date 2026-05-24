Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

Kutsal topraklardaki hacı adayları, yarın idrak edilecek Terviye Günü'nü geçirmek üzere Mina'ya ulaşmaya başladı. Suudi Arabistan devlet televizyonu görüntüleri yayımlarken, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığı bildirildi.

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının yarın idrak edilecek Terviye Günü'nü geçirmek üzere Mina'ya ulaşmaya başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-Ahbariyye kanalı, hac ibadetinin ilk aşamalarından biri olan hacı adaylarının Mina'ya varış anlarına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Hacı adayları, hac ibadetinin altı günlük sürecinin ilk günü olan Terviye Günü'nü yarın Mina'da geçirecek.

Terviye Günü boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek.

Hacı adayları ayrıca Mina'da beş vakit namazı cem etmeden kısaltarak eda edecek ve Arafat'a hareket etmeden önce geceyi burada geçirecek.

2026 hac sezonu, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Altı gün sürecek ibadetler kapsamında hacılar; Arafat vakfesi, Müzdelife'de geceleme, şeytan taşlama, tavaf-ı ifada ve tavaf-ı veda ibadetlerini yerine getirecek.

Hac Pasaport Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Salih el-Murabba, 22 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'a yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 hac sezonunda yurt içi ve dışından gelen toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 673 bin 230'a ulaşırken, 2024 yılında bu sayı 1 milyon 833 bini aşmıştı.

