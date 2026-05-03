Haaretz: İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait 5 milyar dolarlık vergi gelirini alıkoymakla övünüyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin yönetimine ait yaklaşık 5 milyar dolarlık vergi gelirini alıkoymakla övündüğü belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinden yaklaşık 14 milyar şekelin (yaklaşık 4,75 milyar dolar) İsrail hazinesinde tutulduğunu belirtti.

Haberde, Filistin yönetiminin İsrail'in siyasi kararları nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında olduğu ve söz konusu uygulamanın işgal altında bulunan Batı Şeria'daki ekonomik durumu daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

Alıkonulan vergi gelirlerinin her ay artmaya devam ettiği, Filistin yönetiminin ise yaklaşık üç yıldır süren mali kriz nedeniyle yeni kemer sıkma önlemleri almak zorunda kaldığı ifade edilen haberde, İsrail ordusu Merkez Bölge Komutanı'nın söz konusu politikanın "Batı Şeria'da güvenlik risklerini artırabileceği" uyarısında bulunduğu, ancak Smotrich'in uygulamayı sürdürdüğü belirtildi.

Filistin Vergi Fonları

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstermek gibi çeşitli bahanelerle 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin yönetimi ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.