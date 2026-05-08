Haaretz: İsrail, 7 Ekim sonrası ilk kez Kızılhaç'a Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerini ziyaret izni verecek

Güncelleme:
İsrail hükümetinin Ekim 2023'ten sonra ilk kez Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Filistinli esirlerle görüştürmeksizin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine izin vereceği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Tel Aviv yönetiminin İsrail Yüksek Mahkemesine sunduğu dilekçede Kızılhaç temsilcilerinin Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerini ziyaret etmesine ve personel ile görüşmesine izin verme kararı aldığı aktarıldı.

Habere göre, Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla alınan karar kapsamında, cezaevlerini ziyaret edecek Kızılhaç yetkililerinin Filistinli esirlerle özel olarak görüşmesine izin verilmeyecek.

Kızılhaç, Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlerin cinsel şiddet, işkence, kötü muamele gördüğüne ve tıbbi tedavi almasının engellendiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
