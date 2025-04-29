Güzellik Uzmanı Kürtül'den Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz El ve Ayak Bakımı

Isparta'da el ve ayak sağlığı alanında uzmanlık eğitimi alan güzellik uzmanı Gizem Kürtül, Eğirdir ilçesinde özel bir bakım merkezini ziyaret ederek huzurevi sakinlerine ücretsiz el ve ayak bakımı hizmeti sundu.

Bu alanda 1,5 yıldır yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere gönüllü hizmet verdiğini belirten Kürtül, şimdiye kadar 100 vatandaşa bakım uyguladığını söyledi.

Bakım merkezlerinde görevli hasta bakım hizmetlilerinin ekipman yetersizliği nedeniyle el ve ayak bakımı hizmeti sunamadığına dikkati çeken Kürtül, "Yaşlıların bu hizmete ciddi anlamda ihtiyacı var. Bu doğrultuda bir farkındalık çalışması başlattım." dedi.

Proje kapsamında Isparta'nın tüm ilçelerini ziyaret etmeyi hedeflediğini dile getiren Kürtül, "Isparta'nın bütün ilçelerinde bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gittiğimiz her yerde yaşlı bireylerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

El ve ayak bakımının özellikle ileri yaştaki bireyler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kürtül, aynı zamanda meslektaşlarına da örnek olmak istediğini belirtti.

Kürtül, "Bu çalışmayı hem yaşlılarımız için faydalı olması hem de meslektaşlarımı teşvik etmek amacıyla yapıyorum. Güzellik uzmanlarının sosyal sorumluluk alanında daha fazla yer almasını isterim." ifadelerini kullandı.