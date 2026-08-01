Haberler

Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanan er gazi Erdal Özdemir, memleketine götürülürken hayatını kaybetti

Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanan er gazi Erdal Özdemir, memleketine götürülürken hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyeleri, 20 gündür Güvenpark'ta eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Şehit yakınları ve gaziler, Özdemir için Güvenpark'ta Yasin-i Şerif okudu.

Kaynak: ANKA
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Artık başkan değil! Tutuklanan Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!

O isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, sizin evinize gelirim
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Daha 14 yaşındaydı! 'Kendini vurdu' dediler, gerçek çok başka çıktı

Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı