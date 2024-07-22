Güvenlik korucusu Zap Suyu'nda boğuldu

Olay, saat 11.30 sıralarında Çukurca- Hakkari kara yolunun 25'inci kilometresindeki Aslankapan bölgesinde meydana geldi. Zap Suyu kenarında arkadaşlarıyla yol güvenliği sağlayan güvenlik korucusu Murat Gök, bilinmeyen nedenden dolayı suya düştü. Akıntıya kapılan Gök'ü fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucu Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan 1 çocuk babası Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gök'ün yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel