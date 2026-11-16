Güvenlik-İş'in 5. Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Çağırıcı yeniden genel başkan seçildi

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Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlık görevine seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım'da gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul'daki seçim sonucunda mevcut Genel Başkan Çağırıcı, yeniden genel başkan oldu.

Seçim sonrasında delegelere teşekkür eden Çağırıcı, kendisine verilen yetkiyi büyük bir sorumluluk ve emanet olarak gördüğünü belirterek, özel güvenlik çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri ise Ahmet Durcuk, Fevzi Karataş ve Abdullatif Satıç olarak belirlendi.

Kaynak: AA