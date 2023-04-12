Güvenlik görevlisi kadını tramvayın altından kurtardı

İzmit'te tramvay durağından karşıya geçmek isteyen kadın, gelen tramvayı fark etmeyince güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

İZMİT'te tramvay durağından karşıya geçmek istediği sırada gelen tramvayı fark etmeyen kadın, güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir tarafından kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi'ndeki Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Duraktan karşıya geçmek isteyen bir kadın, yaklaşan tramvayı fark etmeyerek raylara doğru yöneldi. Bu sırada kadını fark eden durakta görevli güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, hemen hamle yapıp kadını çekerek tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Yaşanan olay durağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.