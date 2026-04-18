Amasya'da bir kişiyi dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi

Amasya'da bir kişiyi dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi
Amasya'da bir bankada çalışan güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken, dolandırılmaktan kurtardığı bir müşteriye yardım ettiği için teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Amasya'da bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Cafer Tayyar Eken'e, bir kişiyi dolandırılmaktan kurtarması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eken, bankada görev yaptığı sırada 909 bin 755 lira havale yapmak isteyen bir kişinin durumundan şüphelendi.

Bunun üzerine Eken konuyu, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbarı üzerine bu kişinin dolandırılmaktan kurtarılması dolayısıyla Eken'e üstün gayret ve örnek davranıştan İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
