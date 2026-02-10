Haberler

Bakan Göktaş, 'Güvenli İnternet Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Şubat Güvenli İnternet Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada çocukların çevrim içi güvenliğine dikkat çekti ve toplumsal farkındalığın artmasını istedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '10 Şubat Güvenli İnternet Günü'nü kutlayarak, toplumsal farkındalığın artmasını temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevrim içi dünyada çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ve yürüttüğümüz birçok proje bu konudaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız sosyal medya düzenlememizi de çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyi bir internete" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

