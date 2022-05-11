Gürsu'da yapılan kaldırım çalışmasıyla yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi

"Hemşehrilerimizin yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolumuzu yayalar için daha güvenli hale getiriyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık "Gürsu'muzun merkezinde ancak yerleşim alanları ve tarım arazileri arasında yer alan İsabey yolumuz oluşturduğumuz kaldırım alanıyla artık hemşehrilerimiz için daha güvenli hale geliyor. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yenidoğan Mahallesi'ni Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne bağlayan 600 mt'lik İsabey yolu yapılan çalışmayla daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

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