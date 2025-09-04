Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Randevu Talep Edecek

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, en kısa sürede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu talep edeceğini açıkladı.

Tekin, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "En kısa süre içerisinde randevu talep edeceğim. Görüşürüm tabii ki niye görüşmeyeyim benim genel başkanım. Kemal Bey'le de Ankara'ya gittiğimde randevu talep edeceğim, görüşeceğim" diye konuştu.