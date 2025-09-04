Haberler

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Randevu Talep Edecek

CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile en kısa zamanda randevu almak için harekete geçeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, en kısa sürede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu talep edeceğini açıkladı.

Tekin, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "En kısa süre içerisinde randevu talep edeceğim. Görüşürüm tabii ki niye görüşmeyeyim benim genel başkanım. Kemal Bey'le de Ankara'ya gittiğimde randevu talep edeceğim, görüşeceğim" diye konuştu.

