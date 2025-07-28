Güroymak'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Güroymak'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol genişletme ve yenileme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, çalışmaların ilçe için önemli olduğunu vurguladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla altyapı düzenlemeleri, yol genişletme ve yenileme çalışması yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "Amacımız ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu doğrultuda imar yollarımızın iyileştirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu bizim için önceliklidir." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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