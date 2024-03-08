Güroymak ilçesinde Girişimcilik Haftası programı düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu tarafından, "Girişimcilik Haftası" kapsamında Güroymak ilçesinde program düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozyel, Gölbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere, girişimcilik konusunda bilgiler aktardı.

Okul Müdürü Çetin Kuşçu, "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla okulda program düzenlediklerini belirterek, "Emeği geçen akdemisyen Bozyel olmak üzere Güroymak Meslek Yüksek Okulu idarecilerine teşekkür ederim." dedi.