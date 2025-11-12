Gürcü İçişleri Bakanı Geladze: "Sinagi'de Düşen Uçakta 18 Kişin Naaşına Ulaşıldı, 2 Kişi İçin Arama Sürüyor"

(ANKARA) - Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, 20 askerin şehit olduğu, Gürcistan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşen Türk askeri uçağının enkazında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, iki kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaza bölgesinde Gürcistan basınına konuşan Geladze, kurtarma ve soruşturma çalışmalarının Türk yetkililerle yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Geladzade, "On sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanı ile sürekli temas ve koordinasyon halindeyim. Türk meslektaşlarımızın da yer aldığı uluslararası bir soruşturma ekibi kurduk. Bildiğiniz üzere bu bir askeri uçak, bu nedenle daha detaylı bilgiler Türk tarafıyla mutabakat içinde aşamalı olarak paylaşılacaktır" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmüştü. İlk haberlere göre uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçarken henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "hava taşımacılığı güvenliği veya işletme kurallarının ihlali sonucu ölümle sonuçlanma" maddesini içeren Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275'inci maddesi, 4'üncü fıkrası kapsamında soruşturma başlattı. Yetkililer henüz kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı. Gürcü ve Türk uzmanların uluslararası bir soruşturma ekibi kapsamında olay yerinde ortak çalıştığı bildirildi.