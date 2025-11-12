Haberler

Gürcü İçişleri Bakanı Geladze: "Sinagi'de Düşen Uçakta 18 Kişin Naaşına Ulaşıldı, 2 Kişi İçin Arama Sürüyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, 20 askerin şehit olduğu, Gürcistan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşen Türk askeri uçağının enkazında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, iki kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, 20 askerin şehit olduğu, Gürcistan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşen Türk askeri uçağının enkazında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, iki kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaza bölgesinde Gürcistan basınına konuşan Geladze, kurtarma ve soruşturma çalışmalarının Türk yetkililerle yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Geladzade, "On sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanı ile sürekli temas ve koordinasyon halindeyim. Türk meslektaşlarımızın da yer aldığı uluslararası bir soruşturma ekibi kurduk. Bildiğiniz üzere bu bir askeri uçak, bu nedenle daha detaylı bilgiler Türk tarafıyla mutabakat içinde aşamalı olarak paylaşılacaktır" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmüştü. İlk haberlere göre uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçarken henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "hava taşımacılığı güvenliği veya işletme kurallarının ihlali sonucu ölümle sonuçlanma" maddesini içeren Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275'inci maddesi, 4'üncü fıkrası kapsamında soruşturma başlattı. Yetkililer henüz kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı. Gürcü ve Türk uzmanların uluslararası bir soruşturma ekibi kapsamında olay yerinde ortak çalıştığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

20 şehidimizin adını tek tek saydı: Enkazın bulunduğu alan...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.