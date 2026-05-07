Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gürcistanlı Valeria Gurgenadze, Müslüman olarak "Leyla" adını aldı.

Gürcistan'ın Batum şehrinde doğan ve uzun süredir İslamiyet'e ilgi duyan Gurgenadze için Gelibolu Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü İsmail Durna, İslam dininin temel esasları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ardından kendi iradesiyle İslam dinini seçtiğini ifade eden Gurgenadze, şahitler huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.

"Leyla" ismini alan Gurgenadze'ye ihtida belgesi takdim edildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Duygularını dile getiren Gurgenadze, "Çok mutluyum. Uzun zamandır araştırıyor ve okuyordum. Müslüman olmaya karar verdim. Gelibolu'da deniz ürünleri işleyen bir fabrikada çalışıyorum. Evlenmeye karar vermiştim. Evlenmeden önce Müslüman oldum. Müstakbel eşime de sürpriz oldu." dedi.

Gelibolu Müftüsü Durna da Gurgenadze'yi tebrik ederek, İslam'ın huzur ve bereketinin hayatına daim olmasını temenni etti.