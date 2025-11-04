Haberler

Gürcistan ve Çin Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Güncelleme:
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti. İki ülke arasında tarım, sivil havacılık ve yatırım alanlarında işbirliği için memorandumlar imzalandı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Şanghay'da Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'de temaslarda bulunan Kobakhidze ve beraberindeki heyet, Çin Başbakanı Li ile Şanghay kentinde bir araya geldi.

Kobakhidze görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Gürcistan ile Çin arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı, eşitlik ve işbirliği ilkeleri temelinde istikrarlı şekilde gelişiyor." dedi.

Çin'in, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini kaydeden Kobakhidze, " Gürcistan, tek Çin ilkesini ve Çin'in toprak bütünlüğünü destekliyor." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, ülkesinden Çin'e yönelik ihracatın arttığına dikkati çekerek, "Çin ile Avrupa arasındaki ulaşım akışını Gürcistan üzerinden daha da artırmak için işbirliğimizi derinleştirmeye hazırız." diye konuştu.

Çin ile ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını dile getiren Kobakhidze, "Orta Koridor'un önemli bir parçası olan Gürcistan, bölgesel bağlantıyı ve ticareti daha da ileriye taşımak amacıyla Çin ile işbirliğini genişletmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Li de görüşmede, Çin'in Gürcistan ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkardığını anımsatarak, "Gürcistan ile stratejik iletişimi güçlendirmek, pratik işbirliğini genişletmek ve ortak çabalarla halkımıza daha büyük faydalar sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında tarım, sivil havacılık ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik memorandumlar imzalandı.

