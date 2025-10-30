Haberler

Gürcistan Hükümeti Üç Muhalefet Partisinin Kapatılmasını Talep Etti

Gürcistan hükümeti, 'Birleşik Ulusal Hareket', 'Değişim Koalisyonu' ve 'Güçlü Gürcistan-Lelo' partilerinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. İktidar, bu partileri anayasa karşıtı faaliyetler yürütmekle suçlarken, muhalefet ise hükümetin baskı süreci yürüttüğünü ifade etti.

Gürcistan hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren 3 muhalefet partisinin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurduğu bildirildi.

Gürcistan Anayasa Mahkemesinden alınan bilgiye göre, iktidardaki "Gürcü Hayali Partisi", ülkedeki muhalefet partilerinden "Birleşik Ulusal Hareketi", "Değişim Koalisyonu" ve "Güçlü Gürcistan-Lelo'nun" yasaklanması için mahkemeye başvurdu.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise bugün başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu partileri radikal ve anayasa karşıtı faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Papuaşvili, mahkemenin Temmuz 2026'ya kadar karar verebileceğini belirterek, "Yasa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda en geç 9 ay içinde karar vermesini öngörüyor." dedi.

Ülkesinde tutuklu olarak yargılanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketi, Değişim Koalisyonu ve Güçlü Gürcistan-Lelo, hükümetin kararına tepki gösterdi.

Üç partinin üyeleri, hükümetin muhalefete yönelik bir "siyasal baskı süreci" yürüttüğünü savundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
