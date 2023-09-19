Gürcistan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Rizeli tır şoförü defnedildi

Gürcistan'da meydana gelen kazanın ardından alev alan tırdan ağır yaralı olarak kurtarılan Rizeli tır şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gürcistan'ın Kutasai şehrinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'nin Ardeşen ilçesinde ikamet eden Naci Altıparmak, (52) tırı ile birlikte Gürcistan'ın Kutsai şehrine gitti. Sabah saatlerinde Altıparmak'ın idaresindeki tır ile başka bir tıra çarptı. Altıparmak, çarpmanın etkisiyle alev alan tırdan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Altıparmak, ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşında 5 çocuk sahibi Altıparmak'ın cenazesi defnedilmek için Ardeşen ilçesi Bayırcık köyüne getirildi. - RİZE