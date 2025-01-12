Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde Gerginlik Tırmanıyor

Gürcistan'da AB yanlısı gösterilerde tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, tutuklu yakınları ve destekçileri, Tiflis'te bir restoranda toplanan hakimlere yumurta atarak saldırdı.

Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024 tarihinde başlatılan gösteriler, 46'ncı gününde sürüyor.

Tiflis ve Batum kentlerinde göstericiler, parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaptı.

Göstericiler, ayrıca tutuklu olarak yargılananların da serbest bırakılmasını talep ediyor.

Tutukluların yakınları ve bazı göstericiler, Tiflis'te bir restoranda toplanan hakimlere tepki gösterdi.

Göstericiler, hakimleri hükümete hizmet etmekle suçladı.

Tutuklu göstericilerin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, restorandan çıkmaya başlayan bazı hakimlere yumurta attı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hakimlerin binadan çıkmasını sağlamak için güvenlik önlemleri aldı.

Restoranın önündeki gösteri sürerken, bazı hakimler de binada kalmaya devam ediyor.

Bu arada bazı göstericiler gözaltına alındı.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.