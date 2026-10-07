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Gürcistan'da 700 bin dolarlık uranyum-238 satışından şüphelenilen kişi gözaltına alındı

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Gürcistan'da yasaya aykırı şekilde nükleer madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin, 700 bin dolar değerinde uranyum-238 satmaya çalıştığından şüpheleniliyor. Devlet Güvenlik Servisi operasyonunda yakalanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Gürcistan'da yasaya aykırı şekilde nükleer madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin, 700 bin dolar değerinde uranyum satışı yapmaya çalıştığından şüpheleniliyor.

Yerel televizyon kanalı İmedi TV'nin haberine göre, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisinden ekipler, düzenlenen operasyonda bir Gürcistan vatandaşını yakaladı.

Gürcistan vatandaşı, yasaya aykırı şekilde nükleer madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, şüphelinin, bir yabancı ülke vatandaşına 700 bin dolar değerinde uranyum-238 satmayı planladığının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Kaynak: AA
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