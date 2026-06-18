Gürçayır Belediyesinden öğrencilere yıl sonu şenliği

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde, belediye tarafından öğrencilere yıl sonu şenliği düzenledi.

Millet Bahçesi mesire alanında gerçekleştirilen programa, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Cumhuriyet Başsavcısı Baki Aybak, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Beldede bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velilerinin katıldığı programda, çeşitli ikramlar yapıldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Öğrencilerin eğitim hayatlarında gösterdikleri çaba her zaman desteklenmeli. Yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından öğrencilerimiz ve aileleriyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük kazançtır. Programa katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.