Gürbulak'ta ayakkabı ve koltukta gizlenen 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak'ta ayakkabı ve koltukta gizlenen 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda toplam 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kaymakamlığa göre, 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram, bir otobüsün koltuk minderlerinde 1 kilo 830 gram uyuşturucu bulundu; adli tahkikat başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan gümrük sahasına gelen 2 kişinin üst aramasında ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs de risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada bazı yolcu koltuklarında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine yapılan detaylı aramada, koltuk minderlerinin altındaki demir bölümlere özel aparatlar yardımıyla gizlenmiş 1 kilo 830 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.