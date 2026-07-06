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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan giriş yapan bir araçta, tavan ve yan döşemelere gizlenmiş 79 kilo 642 gram afyon sakızı bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir araçta 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na giriş yapan hafif ticari araç, Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerince arandı.

Aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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