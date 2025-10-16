Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 85 Kaçak Güvercin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan 85 'Cancan' cinsi güvercinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülkeye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a yönelik düzenlediği operasyonda 85 'Cancan' cinsi güvercin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.