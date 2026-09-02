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Keşan'da Gurbetçi Ailenin Otomobili Kavşak Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Keşan'da Gurbetçi Ailenin Otomobili Kavşak Duvarına Çarptı: 4 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kozköy mevkisinde su kanalına girerek kavşak duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Kozköy mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden M.B. yönetimindeki N HM 117 plakalı otomobil Kozköy mevkisinde duble yolu ayıran su kanalına girerek, kavşak duvarına çarptı. Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan eşi H.U.B., çocukları L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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